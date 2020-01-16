МАК назвал причину ЧП при посадке самолета Utair в Сочи в 2018 году

Самолет авиакомпании Utair скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за неоднократного игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В отчете говорится, что экипаж неоднократно игнорировал предупреждения о сдвиге ветра, «что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра».

В МАК отметили, что также к ЧП привела посадка на полосу, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0.3. Это согласно нормативным документам не позволяло сажать самолет на ВВП.

Кроме того, происшествию способствовали такие факторы, как использование автопилота при сдвиге ветра, недостаточная подготовка и психоэмоциональное состояние членов экипажа и недостаточная профилактическая работа в авиакомпании после выявления предыдущих аналогичных случаев.