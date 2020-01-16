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МАК назвал причину ЧП при посадке самолета Utair в Сочи в 2018 году

Самолет авиакомпании Utair скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за неоднократного игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В отчете говорится, что экипаж неоднократно игнорировал предупреждения о сдвиге ветра, «что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра».

В МАК отметили, что также к ЧП привела посадка на полосу, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0.3. Это согласно нормативным документам не позволяло сажать самолет на ВВП.

Кроме того, происшествию способствовали такие факторы, как использование автопилота при сдвиге ветра, недостаточная подготовка и психоэмоциональное состояние членов экипажа и недостаточная профилактическая работа в авиакомпании после выявления предыдущих аналогичных случаев.

Появилась запись переговоров диспетчеров с попавшим в ЧП в Сочи лайнером
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В комитете пришли к выводу, что экипаж нарушил положения руководства по летной эксплуатации самолета и руководство по осуществлению полетов авиакомпании.

В сентябре 2018 года летевший из Москвы в Сочи Boeing 737 при посадке в аэропорту выкатился за пределы полосы и загорелся. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе двое младенцев. Также во время ликвидации последствий аварии и спасения пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта. Сразу после ЧП следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Теги: самолет, ЧП, МАК
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