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Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся
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Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся
Общество, 04:40
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Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся
В результате случившегося госпитализированы четыре человека. Всего на борту находилось 166 пассажиров. Лайнер принадлежит авиакомпании Utair
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту города выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщают источник ТАСС в экстренных службах Краснодарского края и собеседник агентства «Интерфакс» в службах аэропорта. В настоящий момент идет эвакуация пассажиров, всего на борту было 166 человек.​

Инцидент произошел в 02:59 мск. «Самолет зацепился крылом и выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — сообщил источник ТАСС, добавив, что тушение пожара продолжается. «Пламя сбили», — заметил он.

При этом, по информации собеседника «Интерфакса», после того, как Boeing выкатился за пределы полосы, он «преодолел по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла». В целом же самолет экипажу, как заметил также собеседник агентства, удалось посадить только со второй попытки.

Видео: srs93sochi / Instagram

Борт, по данным телеканала РЕН-ТВ, принадлежит авиакомпании Utair. Эту информацию ТАСС затем подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика. «Выехал самолет, да», — сказал представитель авиакомпании. Остальных подробностей и обстоятельств случившегося он не сообщил.

Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Степень тяжести полученных пассажирами ранений собеседник агентства не уточнил. Позже он сообщил, что четверо из шести пострадавших при возгорании самолета в Сочи госпитализированы. Эту информацию «Интерфаксу» затем подтвердил информированный источник. ТАСС об этом позже сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Проверку после инцидента в сочинском аэропорту уже начали в Южном следственном управлении на транспорте СКР. Информированный источник «Интерфакса» отмечает, что произошедшее могли спровоцировать сложные погодные условия — в Сочи прошел сильный ливень.

К 5:15 мск аэропорт Сочи в связи со случившимся приостановил отправку рейсов, сообщили ТАСС в справочной аэровокзала. «Вылетов на неопределенное время нет, прибытие должно быть», — сказали в аэропорту.

Авторы: Григорий Дубов, Евгения Маляренко.
Теги: Сочи , Самолет , Пожар
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