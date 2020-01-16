Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам. Он напомнил, что такое решение может привести к банкротству банков. О своей позиции он рассказал, выступая на заседании нижней палаты парламента, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

«Плохо оцениваю. Это приведет к банкротствам. Также плохо оцениваю инициативу как бывший налоговик. Мы должны смотреть на требования, которые предъявляем к микрофинансовым организациям. Будем этим заниматься», — сказал он.

На заседании Госдумы Мишустин представил депутатам свою программу. По его словам, приоритетной задачей правительства он считает заботу о детях и семье. Кандидат на пост премьер-министра также отметил, что перед кабмином стоит задача создания новых рабочих мест, улучшения ситуации в предпринимательстве, стимулирование цифровизации реального сектора экономики и дальнейший рост аграрного сектора.

О том, что в России надо списать долги граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО), заявил ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский В своем Twitter он написал, что речь идет о 40 млрд руб. долгов.