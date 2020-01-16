Убийство учащегося в школе в Техасе оказалось случайностью

Выстрел в школе в Хьюстоне (штат Техас), жертвой которого стал 19-летний Сезар Кортес, был сделан случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление окружной прокуратуры.

Сообщается, что 16-летний студент, чье имя не называется, по ошибке застрелил своего друга, когда те находились в одном помещении с четырьмя другими учащимися. Преподавателей в тот момент в классе не было. 16-летний подросток достал пистолет и нажал на курок, убив Кортеса, а затем скрылся, но был задержан несколько часов спустя.

«Они были в дружеских отношениях», — приводит агентство слова окружного прокурора Кима Огга. «Нажатие на курок пистолета, независимо от того, знаете ли вы, заряжен он или нет, является преднамеренным действием. Но он, основываясь на свидетельских показаниях, которые у нас сейчас есть, не собирался убивать своего друга», — сказал Огг на брифинге.