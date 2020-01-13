США признали декабрьскую стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Жертвами нападения тогда стали три человека, сам стрелок был убит полицейскими. Расследование показало, что устроивший стрельбу придерживался джихадистской идеологии

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде, которую 6 декабря минувшего года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии и жертвами которой стали три человека, была террористическим актом. Об этом заявил в понедельник на брифинге генпрокурор США Уильям Барр, сообщает Reuters.

По словам Барра, доказательств того, что стрелку помогали другие саудовские военнослужащие или кто-либо еще, нет. «Это был террористический акт», — сказал Барр. «Доказательства говорят в пользу того, что стрелок руководствовался идеологией джихада. В ходе расследования мы установили, что стрелок опубликовал сообщение 11 сентября этого года, в котором говорилось: «Обратный отсчет начался».

Барр добавил, что стрелок также посетил мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в США, а также размещал антиамериканские, антиизраильские и джихадистские посты в социальных сетях, в том числе за два часа до нападения.

В начале декабря на базе морской авиации Пенсакола во Флориде служащий из Саудовской Аравии открыл стрельбу. Нападавшим был Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. По данным спецслужбы, он стрелял из легально приобретенного пистолета. В результате погибли четыре человека, включая нападавшего, еще около десятка пострадали.