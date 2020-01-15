СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе в школе в Техасе

В городе Хьюстон в штате Техас неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате погиб один из учащихся, сообщил местный телеканал KPRC2 со ссылкой на данные полиции.

Ученику оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Скрывшегося с места преступления злоумышленника позже задержали. Пока не известно, был ли он одним из учащихся школы. Занятия 15 января в ней отменили.

В одной из школ Мексики 12-летний ребенок 10 января открыл стрельбу. В результате происшествия погибла учительница, еще шесть человек — один взрослый и пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет — пострадали. Сам нападавший покончил с собой.





