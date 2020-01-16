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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном украинский Boeing

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет «Международных авиалиний Украины». В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации. Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Трамп потребовал не убивать протестующих в Иране
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Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, они погибли. Среди них оказались граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Первоначально власти Ирана заявляли, что самолет потерпел крушение из-за неисправности, однако затем признали, что он был ошибочно сбит ПВО страны. По данным Тегерана, оператор принял его за крылатую ракету.

11 января в Тегеране начались протесты против власти после того, как иранская сторона признала, что по ошибке сбила украинский самолет. Трамп потребовал от иранских властей не убивать демонстрантов.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Эрдоган, Иран, Ливия, Сирия
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