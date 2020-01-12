Трамп потребовал не убивать протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников акций протеста в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, тычячи людей уже убиты или заключены под стражу. «Мир следит за этим. Что еще более важно — США следят», — добавил он.

Трамп также потребовал у Тегерана «вернуть интернет» и разрешить свободно передвигаться по стране журналистам.

«Остановите убийство вашего великого иранского народа», — заключил американский президент.

Ранее Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, которые начались 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении украинского боинга в результате попадания в него ракетой.