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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Трамп потребовал не убивать протестующих в Иране

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников акций протеста в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, тычячи людей уже убиты или заключены под стражу. «Мир следит за этим. Что еще более важно — США следят», — добавил он.

Трамп также потребовал у Тегерана «вернуть интернет» и разрешить свободно передвигаться по стране журналистам.

«Остановите убийство вашего великого иранского народа», — заключил американский президент.

Ранее Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, которые начались 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении украинского боинга в результате попадания в него ракетой.

Изначально иранцы собрались, чтобы почтить память погибших, однако затем мероприятие переросло в антиправительственную акцию.

Утром 8 января спустя несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана упал самолет «Международных авиалиний Украины». В нем находились 176 человек, все погибли. Тегеран называл технические неполадки причиной крушения, а позднее заявил, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой.

Теги: Дональд Трамп, Иран, акции протеста
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