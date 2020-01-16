Климкин выразил беспокойство из-за послания Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил беспокойство из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина», — написал он.

Климкин отметил, что Путин останется центром принятия решений в России. По его мнению, «заранее ожидаемые изменения», озвученные в послании, нацелены на то, чтобы «успокоить всех относительно других вариантов». Экс-министр заявил, что внутренние изменения в России требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому стоит следить за дальнейшими действиями Москвы.

Он отметил, что смена приоритетов Конституции и международного права означает отказ России от соблюдения правил. По его словам, Москва будет «уважать силу и договорняки».