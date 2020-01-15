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В сельском магазине в Подмосковье произошел пожар

В городском округе Мытищи в Московской области произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по области.

Там сообщили, что возгорание началось в строении в деревне Николо-Прозорово. Сообщение о нем поступило в 19:30 мск. К тушению привлекли 12 человек и четыре единицы техники. В 20:10 мск пожарные смогли локализовать пожар.

Информации о пострадавших нет.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточняет, что пожар начался в сельском магазине. Собеседник агентства в пресс-службе ведомства сообщил, что площадь возгорания составила 250 кв. м.

В Мытищах загорелся склад с пластиком
Общество

5 января в Мытищах загорелся склад для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов. Во время начала пожара в здании никого не было. В тушении приняли участие 66 человек и 19 единиц техники.

Теги: пожар, Московская область, Мытищи
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