В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе с пластиком

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

Открытое горение потушили в 3:16, спустя почти два часа после поступления информации о пожаре.

Склад в Подмосковье загорелся в ночь на воскресенье, 5 января. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м, он получил второй ранг сложности. Как сообщили в МЧС, во время происшествия людей в здании не было.