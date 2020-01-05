В Мытищах загорелся склад с пластиком

В подмосковных Мытищах произошел пожар на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

Склад на 1-м Силикатном переулке, 12, загорелся в ночь на 5 января. В 02:46 спасатели локализовали пожар. Во время происшествия в здании никого не было.

В тушении пожара участвуют 66 человек и 19 единиц техники.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. По его словам, рядом с горящим зданием расположены газовая котельная и двухэтажное строение. Пожару присвоили второй ранг сложности.

31 декабря на юге Москве произошел пожар в металлическом ангаре с газовыми баллонами. У здания обрушилась кровля. Пожар тушили около полутора часов, в результате происшествия никто не пострадал.