Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Мытищах загорелся склад с пластиком Общество, 03:07 Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке Политика, 02:43 Минобороны Британии назвало ликвидацию Сулеймани правом США Политика, 02:41 Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев Политика, 02:10 Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд Технологии и медиа, 02:08 Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе Политика, 01:36 Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака Политика, 01:31 В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде Политика, 01:16 В Австрии назвали убийство Сулеймани реакцией США на действия Ирана Политика, 00:55 Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка Общество, 00:55 Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии Общество, 00:29 Стал известен соперник сборной России в финале молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 00:05 Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата Общество, 00:01 Российские военные за год обнаружили более 70 ракетных пусков Политика, 04 янв, 23:26
Общество ,  
0 
В Мытищах загорелся склад с пластиком

В подмосковных Мытищах произошел пожар на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

Склад на 1-м Силикатном переулке, 12, загорелся в ночь на 5 января. В 02:46 спасатели локализовали пожар. Во время происшествия в здании никого не было.

В тушении пожара участвуют 66 человек и 19 единиц техники.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. По его словам, рядом с горящим зданием расположены газовая котельная и двухэтажное строение. Пожару присвоили второй ранг сложности.

31 декабря на юге Москве произошел пожар в металлическом ангаре с газовыми баллонами. У здания обрушилась кровля. Пожар тушили около полутора часов, в результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Мытищи, пожар, склад
Материалы по теме
При пожаре в Ставрополье погибли трое взрослых и ребенок
Общество
При пожаре в Самарской области погибли два человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter