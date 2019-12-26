В подмосковных Мытищах нашли сумку со скелетом человека

В подмосковных Мытищах нашли сумку со скелетом человека

В лесном массиве у поселка Нагорное в городском округе Мытищи обнаружили спортивную сумку с останками человека. Сообщение об этом размещено на сайте следственного управления СК по Подмосковью.

В сумке находились «скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года», сообщает СК.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и пытаются установить личность погибшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября во время поисков останков убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в реке Мойке водолазы нашли останки неизвестного человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту находки.