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В подмосковных Мытищах нашли сумку со скелетом человека

В лесном массиве у поселка Нагорное в городском округе Мытищи обнаружили спортивную сумку с останками человека. Сообщение об этом размещено на сайте следственного управления СК по Подмосковью.

В сумке находились «скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года», сообщает СК.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и пытаются установить личность погибшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября во время поисков останков убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в реке Мойке водолазы нашли останки неизвестного человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту находки.

Теги: Подмосковье, Мытищи, останки
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