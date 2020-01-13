В ФАС сообщили о решении по транзиту нефти через Белоруссию в январе

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Москва и Минск примут окончательное решение по транзиту российской нефти через Белоруссию в январе, сообщил РБК заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин.

По его словам, на переговорах между ФАС и белорусским Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) возникли разногласия. Он также сообщил, что в переговорах с российской стороны также участвовали представители Минэнерго и «Транснефти», а со стороны Белоруссии — представители «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы».

Совещание о транзите российской нефти по территории Белоруссии между Москвой и Минском состоялось 13 января. По итогам переговоров сторонам не удалось договориться о тарифах на транзит. Представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщил «Белта», что у России возникли вопросы в связи с расчетами, проведенными компанией «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее «Гомельтранснефть Дружба», которая занимается прокачкой нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, заявила о планах повысить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%. В ФАС сообщали, что тарифы вырастут на 6,8%, если Минск и Москва не смогут договориться до 15 января.