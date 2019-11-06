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Путин объяснил важность уникального российского оружия

Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами рассказал о том, что Москва намерена наращивать оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которого нет у других стран. Однако при этом глава государства особо отметил, что наличие уникального современного вооружения не является поводом для того, чтобы кому-то угрожать, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», — сказал Путин.

Политика
Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия

Особое значение президент придал и интенсивной боевой учебе. Например, за последний год количество учений выросло на четверть. По словам Путина, повышение профессионального уровня военнослужащих, укрепление дисциплины и морального духа является залогом боеспособности вооруженных сил.

Встреча с офицерами и прокурорами в Большом Кремлевском дворце была связана с их назначением на высшие командные должности и присвоением им высших воинских и специальных званий.

13 октября Путин в интервью телеканалам Саудовской Аравии рассказал об отечественных ракетах, которые «летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью». «В ведущих армиях мира гиперзвуковое оружие, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится», — заверил президент.

Теги: Владимир Путин
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Путин заявил о превосходстве российского гиперзвукового оружия
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