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Топилин оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на первого ребенка

Расходы федерального бюджета на реализацию предложений, озвученных в послании президента Владимира Путина, составят порядка 100 млрд руб. Об этом рассказал журналистам министр труда Максим Топилин, передает корреспондент РБК.

«В этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд руб., чуть-чуть меньше», — сказал он.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал послание президента к Федеральному собранию «самым дорогим» на его памяти, передает «РИА Новости». По словам Кудрина, озвученные главой государства меры потребуют от 400 до 500 млрд. руб. в год, для чего нужно изыскать 0,4-0,5% ВВП.

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В ходе послания Федеральному собранию президент отметил, что стране необходимо выбраться из демографической ловушки, поэтому маткапитал следует выдавать и за рождение первенца. Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
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Также глава государства предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. руб. По новым правилам, при рождении первого ребенка семьи должны получать 466 617 руб., при рождении второго — 616 617 руб. При рождении третьего государство выплатит за семью 450 тыс. руб. взятого ею ипотечного кредита.

Сейчас российские семьи получают материнский капитал при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. Этой суммой нельзя распоряжаться на свое усмотрение. Маткапитал можно потратить лишь на установленные законом цели, например, улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Заявление о распоряжении средствами (или их частью) можно подать в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка.

Теги: материнский капитал, Максим Топилин, расходы бюджета
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