Топилин оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на первого ребенка

Расходы федерального бюджета на реализацию предложений, озвученных в послании президента Владимира Путина, составят порядка 100 млрд руб. Об этом рассказал журналистам министр труда Максим Топилин, передает корреспондент РБК.

«В этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд руб., чуть-чуть меньше», — сказал он.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал послание президента к Федеральному собранию «самым дорогим» на его памяти, передает «РИА Новости». По словам Кудрина, озвученные главой государства меры потребуют от 400 до 500 млрд. руб. в год, для чего нужно изыскать 0,4-0,5% ВВП.

В ходе послания Федеральному собранию президент отметил, что стране необходимо выбраться из демографической ловушки, поэтому маткапитал следует выдавать и за рождение первенца. Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.