Путин объяснил перенос послания на самое начало года

Послание президента Федеральному собранию оглашается впервые в начале года, потому что Россия должна решать масштабные задачи. Об этом заявил Владимир Путин, выступая с посланием, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Послание Федеральному собранию впервые оглашается в начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», — сказал он.

Глава государства отметил, что содержание этих задач отражено в национальных проектах. Реализация нацпроектов, по словам Путина, требует нового качества госуправления и работы правительства. Он добавил, что власть должна настроить прямой диалог с гражданами.