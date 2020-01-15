Кремль назвал количество приглашенных на оглашение послания Путина

На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие помимо российских сенаторов посетят депутаты Госдумы, члены кабмина, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус и председатели региональных заксобраний.

Помимо этого, на оглашение послания приглашены главы традиционных конфессий, общественные деятели, в частности главы региональных общественных палат и руководители крупнейших СМИ. На мероприятие также аккредитованы около 900 российских и иностранных журналистов.

Ранее президент Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию. С ним он выступит 15 января. Как сообщил Путин, одной из главных тем мероприятия станет проблема роста уровня доходов россиян. Послание президента впервые покажут на зданиях Центрального телеграфа и «Дома книги», на фасаде гостиницы «Космос» и кинотеатре «Октябрь», а также на других крупнейших медиафасадах Москвы.