Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию, с которым он выступит 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во встрече приняли участие сотрудники администрации президента, первый вице-премьер — министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Татьяна Голикова и министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, на совещании присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Во время встречи участники обсудили темы послания и остановились на требующих дополнительной проработке вопросах, говорится в сообщении.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января. Это станет первым случаем за 26 лет, когда президент обратится к парламенту в январе. С 2008 по 2018 год выступление проходило в конце года — в январе или ноябре. В 2018 году выступление перенесли на март.

В начале января Путин сообщил, что одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян. По словам президента, его «очень беспокоит» то, что в России не растут реальные доходы населения.