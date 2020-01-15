Сирийские ПВО отбили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Авиационная база сирийских правительственных сил Тифор, расположенная в провинции Хомс, подверглась нападению с воздуха. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, атака была совершена с использованием беспилотников и ракет, большинство из которых были сбиты средствами сирийских ПВО.

О том, кто совершил атаку, агентство не сообщает.

В конце прошлого года боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. Российские средства ПВО успешно отразили атаку на базу. В результате произошедшего никто не пострадал, а авиабаза продолжила работу в штатном режиме.