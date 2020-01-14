Власти Ульяновска назвали фейком жалобы на выбиравшую белье учительницу

В департамент образования Ульяновска не поступали жалобы от родителей на то, что ученики одной из школ видели, как учительница выбирает себе нижнее белье в одном из городских ТЦ. Об этом местному изданию «Улпресса» сообщили в администрации города.

«Вопиющий фейк, который может негативно отразиться на репутации педагогического сообщества и родительской общественности», — цитирует ответ городских властей издание.

В администрации сообщили, что «ни одна общеобразовательная организация города» не докладывала Управлению образования о том, что по данному инциденту обращались родители.

Ранее «Комсомольская правда — Казань» сообщила, что несколько учеников увидели в торговом центре, как их учительница выбирает себе бюстгальтер, и рассказали об этом родителям. После этого некоторые из родителей школьников обсуждали эту новость в социальных сетях, выражали свое возмущение и даже предлагали уволить педагога, указывает издание.

РБК обратился за комментарием в Министерство образования и науки Ульяновской области.