В Госдуме аномально теплую погоду объяснили климатическим оружием США

Алексей Журавлев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. О том, что он «не исключает» такой причины климатических особенностей текущей зимы, он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения», — сказал депутат. По его словам, США испытывали «климатическое оружие» еще во времена войны во Вьетнаме.

По мнению Журавлева, испытания такого рода вооружений американцы проводят под видом исследований. Полученные результаты они затем применяют против всего мира, так как применить их только против России нельзя.

«Но мы из-за этого пострадаем больше всего», — считает депутат.

Ранее о том, что грядущая весна будет теплее обычного, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, также не нужно ждать в этом году и «настоящей зимы».