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Общество ,  
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Синоптики оценили версию о влиянии климатического оружия США на погоду

Высказывания о том, что аномально теплая погода является следствием применения климатического оружия американцами, стоит воспринимать с иронией, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это довольно забавно. Сейчас участился выход атлантических циклонов на территорию США, и там тоже в сенате звучат голоса, что это может быть «рука Москвы», — рассказал РБК Вильфанд.

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия Соединенными Штатами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК обратил внимание на то, что в 2019 году самые большие убытки от стихийных гидрометеорологических явлений в мире понесли именно США.

«Их убытки превысили минимум $25 млрд. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в $12,5 млрд — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред», — сказал эксперт.

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России
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По его словам, погоду в европейской части России зимой определяют циклоны североатлантического происхождения. «Основная причина теплой зимы: на шахматной доске погоды случился сбой», — сказал Тишковец, добавив, что эта зима, вероятно, «будет самой жаркой в истории метеонаблюдений».

Тишковец также напомнил, что разработка климатического оружия запрещена принятой в 1975 году Женевской конвенцией, а существующие технологии воздействия на погоду не слишком эффективны. «Даже разгон облаков над Москвой в период праздничных мероприятий не всегда получается», — отметил он.

Теги: новости РБК, климат, оружие, США
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