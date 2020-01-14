Синоптики оценили версию о влиянии климатического оружия США на погоду

Высказывания о том, что аномально теплая погода является следствием применения климатического оружия американцами, стоит воспринимать с иронией, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это довольно забавно. Сейчас участился выход атлантических циклонов на территорию США, и там тоже в сенате звучат голоса, что это может быть «рука Москвы», — рассказал РБК Вильфанд.

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия Соединенными Штатами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК обратил внимание на то, что в 2019 году самые большие убытки от стихийных гидрометеорологических явлений в мире понесли именно США.

«Их убытки превысили минимум $25 млрд. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в $12,5 млрд — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред», — сказал эксперт.