Военные эксперты оценили версию о влиянии оружия США на климат в России

Климатического оружия нет: даже все энергетические мощности в мире не смогут вместе нагреть атмосферу хоть на один градус, заявил РБК Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Есть такое понятие как «погодное оружие», когда используют те или иные химические вещества для разгона облаков, но это действует локально и не всегда. Тут можно вспомнить ураган «Катрина», на котором американцы использовали все свои технологии, которые могли помочь ослабить ураган, но не очень помогло», — пояснил эксперт. «Неплохо получилось на Олимпиаду-80: тогда в течение всей олимпиады было солнечно, но потом две недели лил дождь и все реки вышли из берегов, потому что природа потом компенсировала человеческое вмешательство», — добавил Леонков.

Эксперт Российского совета по международным делам и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович также не считает реалистичными сообщения об влиянии США на российскую погоду с помощью климатического оружия. «Очень хочется надеяться, что по итогам таких комментариев не полетят запросы в Минобороны, СВР, ФСБ и МИД на тему агрессивных действий американской военщины, лишающий русских людей традиционных зимних забав. Вообще говоря, это уже даже не смешно, порой от комментариев официальных лиц плакать хочется», — заявил РБК Стефанович.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США. По его словам, Вашингтон проводит испытания такого рода вооружений под видом исследований и начало их еще со времен войны во Вьетнаме.