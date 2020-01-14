СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 12:30
Самарские власти объяснили приглашение к охоте на диких собак Общество, 18:55 В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе» Экономика, 18:53 РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020 Спорт, 18:49 Джонсон отклонил запрос на референдум о независимости Шотландии Политика, 18:47 В МИД заявили о проблемах с компьютерами в посольстве в США из-за санкций Политика, 18:45 В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air Общество, 18:44 Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли Общество, 18:43 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:38 СК предложил упростить процедуру задержания депутатов, судей и адвокатов Общество, 18:28 СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая Экономика, 18:28 Власти заявили о решении проблем с парковками для москвичей «вручную» Общество, 18:25 Black Star купил права на алкогольные бренды Бизнес, 18:21 РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами Технологии и медиа, 18:18 Меркель позвала Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлин Политика, 18:12
Экономика ,  
0 

СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Китаем и США, подписание которого запланировано на 15 января, предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму около $80 млрд в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с документом.

По информации агентства, речь идет о дополнительных закупках на $50 млрд в сфере энергетики и на $33 млрд в сельскохозяйственной отрасли. Китай также согласился потратить $35 млрд на покупки в американском секторе услуг.

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем
Политика

В начале января американский президент Дональд Трамп сообщил, что 15 января Вашингтон и Пекин подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки. Церемония состоится в Белом доме. По словам Трампа, после подписания он отправится в Китай для переговоров насчет второй фазы сделки, которые начнутся очень скоро.

О прорыве в переговорах о торговой сделке Трамп заявил 22 декабря. Тогда же президент сообщил, что вскоре соглашение будет подписано, но не назвал точной даты.

Удар на $60 млрд: чем обернется торговая война между Китаем и США
Экономика

С 2018 года США и Китай находились в состоянии торговой войны, которая началась, после того как Трамп ввел ввозные пошлины на различные китайские товары. По мнению президента, ввоз продукции из Китая вредит американским производителям. США также обвинили КНР в краже технологий. В ответ Пекин также ввел пошлины. За первые пять месяцев 2019 года объем торговли между странами упал на 14,6% по сравнению с прошлым годом.

Теги: США, Китай, торговля, сделка
Материалы по теме
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Политика
Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter