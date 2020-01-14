СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Китаем и США, подписание которого запланировано на 15 января, предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму около $80 млрд в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с документом.

По информации агентства, речь идет о дополнительных закупках на $50 млрд в сфере энергетики и на $33 млрд в сельскохозяйственной отрасли. Китай также согласился потратить $35 млрд на покупки в американском секторе услуг.

В начале января американский президент Дональд Трамп сообщил, что 15 января Вашингтон и Пекин подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки. Церемония состоится в Белом доме. По словам Трампа, после подписания он отправится в Китай для переговоров насчет второй фазы сделки, которые начнутся очень скоро.

О прорыве в переговорах о торговой сделке Трамп заявил 22 декабря. Тогда же президент сообщил, что вскоре соглашение будет подписано, но не назвал точной даты.