Помпео опроверг неосведомленность посольств об угрозах от Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг информацию о том, что сотрудники американских посольств не были предупреждены об угрозе со стороны Ирана перед началом операции по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Помпео отметил, что такие заявления являются «неверными и опасными», а также «намеренно принижают усилия администрации по защите» персонала диппредставительств. «Мы не только уведомили их (американские посольства. — РБК), но и приняли комплекс мер, чтобы обеспечить их полную безопасность, готовность и усилить защиту на случай, если что-то пойдет не так», — заявил Помпео.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Госдепартамент не выдавал никаких предупреждений о конкретных опасностях для какого-либо посольства США накануне ликвидации Сулеймани. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, США направили общее предупреждение, однако оно не было адресовано конкретным посольствам и не содержало указаний на неминуемую атаку.

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах. По его словам, одной из целей нападения была дипмиссия США в Багдаде. О том, что Сулеймани готовил нападения против американцев, также сообщал Помпео, однако он затруднился сказать, когда и где это должно было произойти.