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Политика ,  
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Канада упрекнула США за убийство Сулеймани без уведомления союзников

Джастин Трюдо посетовал, что Соединенные Штаты иногда принимают серьезные решения, не информируя своих союзников. Премьер Канады заметил, что если бы не эскалация напряженности в регионе, катастрофы самолета не было бы
Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Премьер министр Канады Джастин Трюдо, чья страна потеряла при крушении Boeing в Иране 57 человек, выступил с критическими заявлениями в адрес Соединенных Штатов за их действия в отношении Ирана, которые привели к эскалации напряженности в регионе. Такое заявление Трюдо сделал в интервью Global News.

Как отметил Трюдо, Соединенные Штаты не предупредили Канаду о том, что собираются убить иранского генерала Касема Сулеймани, в то время как Оттава «очевидно» предпочел бы получить такое предупреждение.

«США принимают свои решения. Мы пытаемся работать как международное сообщество над серьезными проблемами. Но иногда страны предпринимают действия, не информируя своих союзников», — посетовал Трюдо (цитата по Reuters).

Он добавил, что жертвы крушения лайнера были бы живы, если бы не эскалация напряженности в регионе. «Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями», — сказал Трюдо.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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