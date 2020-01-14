Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 13 янв, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 13 янв, 12:18
Кудрин оценил объем воровства из федерального бюджета в 3 млрд руб. в год Общество, 05:26 Совбез ООН обсудит расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе Общество, 04:25 СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения Политика, 04:04 В Киеве девять человек пострадали из-за прорыва теплосети Общество, 03:46 Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Технологии и медиа, 03:38 Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57% Общество, 03:10 Канада упрекнула США за убийство Сулеймани без уведомления союзников Политика, 02:44 «Барселона» назвала имя нового главного тренера клуба Спорт, 02:17 США престали считать Китай валютным манипулятором Политика, 01:45 Российские гандболисты потерпели второе поражение на чемпионате Европы Спорт, 01:16 Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Финансы, 01:14 Парламент Эстонии раскритиковал слова спикера о пограндоговоре с Россией Политика, 00:47 Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing Общество, 00:28 Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана Политика, 00:18
Общество ,  
0 

Совбез ООН обсудит расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе

Члены Совета Безопасности ООН обсудят ситуацию вокруг расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства России при ООН Федора Стржижовского.

По его словам, инициатором встречи выступила Россия. Заседание по «формуле Арриа» пройдет 20 января. Такой формат позволяет членам Совбеза в частном порядке обмениваться мнениями с участием приглашенных организаторами лиц, не являющимися представителями стран-членов ООН. Делегации стран-членов ООН не обязаны присутствовать на таких мероприятиях.

В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» сообщила о применении химического оружия в Думе, которая на тот момент была подконтрольна сирийской оппозиции. Ряд западных стран обвинил в произошедшем правительство Сириии, однако в Дамаске вину не признавали. Россия поддержала позицию правительства Башара Асада.

В марте 2019 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха. Однако в майской версии доклада этот вывод опровергли.

В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, которая утверждает, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. В декабре того же года WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященную расследованию ОЗХО по химатаке в Думе, которые также указывают на подтасовку результатов доклада организации.

Теги: ООН, химическая атака, Сирия
Материалы по теме
На WikiLeaks заявили о подтасовке итогов доклада ОЗХО о химатаке в Сирии
Общество
ОЗХО подтвердила применение хлора при химической атаке в сирийской Думе
Политика
ОЗХО создала спецкоманду для поиска виновных в химатаках в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter