Совбез ООН обсудит расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе

Члены Совета Безопасности ООН обсудят ситуацию вокруг расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства России при ООН Федора Стржижовского.

По его словам, инициатором встречи выступила Россия. Заседание по «формуле Арриа» пройдет 20 января. Такой формат позволяет членам Совбеза в частном порядке обмениваться мнениями с участием приглашенных организаторами лиц, не являющимися представителями стран-членов ООН. Делегации стран-членов ООН не обязаны присутствовать на таких мероприятиях.

В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» сообщила о применении химического оружия в Думе, которая на тот момент была подконтрольна сирийской оппозиции. Ряд западных стран обвинил в произошедшем правительство Сириии, однако в Дамаске вину не признавали. Россия поддержала позицию правительства Башара Асада.

В марте 2019 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха. Однако в майской версии доклада этот вывод опровергли.

В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, которая утверждает, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. В декабре того же года WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященную расследованию ОЗХО по химатаке в Думе, которые также указывают на подтасовку результатов доклада организации.