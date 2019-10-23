На WikiLeaks заявили о подтасовке итогов доклада ОЗХО о химатаке в Сирии

На WikiLeaks заявили о подтасовке итогов доклада ОЗХО о химатаке в Сирии

Результаты расследования ОЗХО химической атаки в Сирии, опубликованного в марте, подгонялись под заранее определенные тезисы. Организация также пыталась отстранить от расследования несогласных с его ходом инспекторов

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Итоги расследования об использовании в сирийском городе Дума химического оружия в 2018 году подгонялись под заранее определенные тезисы. К такому выводу пришла правозащитная организация Courage Foundation, отчет которой 23 октября опубликовал сайт WikiLeaks.

Представители Courage Foundation, как сказано в документе, провели встречу с одним из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Показания убедили нас в том, что ключевая информация из химических анализов, токсикологических и баллистических исследований, а также показаний свидетелей была скрыта для поддержки определенных выводов», — говорится в заключении правозащитников.

По данным фонда, хотя ОЗХО перевел результаты биомедицинской экспертизы в докладе, там же говорилось, что «соответствующие химикаты не были обнаружены». Кроме того, организация заявила, что хлор можно обнаружить и в естественных условиях, но не уточнила, насколько повысился уровень содержания хлора в пробах, взятых городе. Нестыковки, отмечает фонд, также касались части доклада о ходе токсикологических и баллистических исследований.

К такому мнению в Courage Foundation пришли на основе сведений осведомителя из ОЗХО, а также предоставленных им электронных писем и сообщений и не опубликованных, по утверждению организации, предварительных докладов. Фонд выразил обеспокоенность неприемлемыми методами работы, используемыми при расследовании атаки в Сирии, говорится в заявлении.