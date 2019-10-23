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На WikiLeaks заявили о подтасовке итогов доклада ОЗХО о химатаке в Сирии
Результаты расследования ОЗХО химической атаки в Сирии, опубликованного в марте, подгонялись под заранее определенные тезисы. Организация также пыталась отстранить от расследования несогласных с его ходом инспекторов
Фото: Pascal Lauener / Reuters

Итоги расследования об использовании в сирийском городе Дума химического оружия в 2018 году подгонялись под заранее определенные тезисы. К такому выводу пришла правозащитная организация Courage Foundation, отчет которой 23 октября опубликовал сайт WikiLeaks.

Представители Courage Foundation, как сказано в документе, провели встречу с одним из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Показания убедили нас в том, что ключевая информация из химических анализов, токсикологических и баллистических исследований, а также показаний свидетелей была скрыта для поддержки определенных выводов», — говорится в заключении правозащитников.

По данным фонда, хотя ОЗХО перевел результаты биомедицинской экспертизы в докладе, там же говорилось, что «соответствующие химикаты не были обнаружены». Кроме того, организация заявила, что хлор можно обнаружить и в естественных условиях, но не уточнила, насколько повысился уровень содержания хлора в пробах, взятых городе. Нестыковки, отмечает фонд, также касались части доклада о ходе токсикологических и баллистических исследований.

К такому мнению в Courage Foundation пришли на основе сведений осведомителя из ОЗХО, а также предоставленных им электронных писем и сообщений и не опубликованных, по утверждению организации, предварительных докладов. Фонд выразил обеспокоенность неприемлемыми методами работы, используемыми при расследовании атаки в Сирии, говорится в заявлении.

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ОЗХО подтвердила применение хлора при химической атаке в сирийской Думе

Организация также выявила попытки отстранить от расследования нескольких инспекторов, которые, как утверждает Courage Foundation, отмечали отступление от правил или высказывали противоположное мнение.

Участник Courage Foundation Хосе Бустани, входивший в ОЗХО с 1997 по 2002 год, отметил, что обнаруженная информация подтвердила его подозрения. По его словам, даже официальные отчеты «казались в лучшем случае непоследовательными». В организации ОЗХО предложили «восстановить свой авторитет и легитимность», позволив всем инспекторам выступить с замечаниями о ходе расследования.

Результаты доклада о применении химического оружия в Сирии ОЗХО представила в марте этого года. Там признали, что при атаке на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором сбросили с воздуха. Однако в майской версии доклада это предположение опровергли.

В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» сообщила о применении химического оружия в Думе, подконтрольной тогда сирийской оппозиции. Ряд западных стран обвинил в этом силы президента Башара Ассада, в Дамаске вину не признавали. Россия поддержала позицию правительства Сирии.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ОЗХО, химическое оружие, WikiLeaks
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