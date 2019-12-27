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WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Среди документов — переписка по электронной почте между членами миссии ОЗХО по восстановлению фактов в Сирии и руководством организации. В одном из писем глава кабинета генерального директора ОЗХО Себастьян Браха дает указание удалить отчет Иэна Хендерсона из защищенного реестра организации. Хендерсон ранее указал, что баллоны на месте предполагаемой химатаки были скорее всего не сброшены с воздуха, а положены «вручную».

Кроме того, на сайте опубликованы материалы с совещания членов ОЗХО с токсикологами и специалистами по химическому оружию, а также обсуждение этой встречи в переписке по электронной почте.

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В октябре на WikiLeaks заявили о подтасовке результатов доклада ОЗХО. По мнению правозащитной организации, Courage Foundation, отчет которой опубликовал WikiLeaks, итоги расследования подгонялись под заранее определенные тезисы.

В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» сообщила о применении химического оружия в сирийском городе Дума. Ряд западных стран возложил вину за это на президента Сирии Башара Асада. США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, которые, как заявили в коалиции, были связаны с производством или хранением химического оружия.

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В Дамаске отрицают причастность к химатаке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявил, что атака является постановкой, в организации которой приняла участие страна «из первых рядов русофобской кампании».

Теги: Сирия, WikiLeaks
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