В партии Порошенко предложили найти вину России в крушении Boeing в Иране

Сопредседатель фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Геращенко предложила провести заседание Совбеза ООН, подняв вопрос о причастности России к трагедии с Boeing 737 «Международных линий Украины» в Иране. Такое заявление она сделала на согласительном совете Верховной рады, передает «Украинская правда».

Геращенко заявила, что Украина должна «озвучить вопрос о возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов».

Геращенко также упрекнула действующие власти Украины в том, что они «даже не упоминают о том, что Российская Федерация также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом».

Ранее Служба безопасности Украины объявила, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет вестись по трем статьям УК Украины — ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).