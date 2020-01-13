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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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В партии Порошенко предложили найти вину России в крушении Boeing в Иране

Сопредседатель фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко в украинском парламенте Ирина Геращенко предложила провести заседание Совбеза ООН, подняв вопрос о причастности России к трагедии с Boeing 737 «Международных линий Украины» в Иране. Такое заявление она сделала на согласительном совете Верховной рады, передает «Украинская правда».

Геращенко заявила, что Украина должна «озвучить вопрос о возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов».

Геращенко также упрекнула действующие власти Украины в том, что они «даже не упоминают о том, что Российская Федерация также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом».

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
Политика

Ранее Служба безопасности Украины объявила, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет вестись по трем статьям УК Украины — ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины», на борту которого было 176 человек, разбился в Тегеране в ночь на 8 января. Все пассажиры погибли.

Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране украинского Boeing
Политика

Позднее Иран признал вину за авиакатастрофу. Стало известно, что оператор системы ПВО Ирана по ошибке принял авиалайнер за крылатую ракету, но из-за помех связи не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение выпустить по нему ракету.

Зеленский поручил создать оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, приступивший к расследованию авиакатастрофы.

Теги: Петр Порошенко, партия, российский след, авиакатастрофа, Иран
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