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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СБУ заявила о расследовании катастрофы с Boeing в Иране по трем статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране по трем статьям УК Украины. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в украинской спецслужбе.

Речь идет о ч. 3 ст. 276  (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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Как уточнили в СБУ, соответствующее поручение спецслужба получила от офиса генпрокурора Украины. В настоящее время сотрудники СБУ ведут сбор необходимой информации.

Ранее офис генпрокурора Украины переквалифицировал уголовное производство в связи с полученными данными в результате сотрудничества с международными партнерами.

В ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту было 176 человек — граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли.

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11 января Иран назвал причину крушения украинского самолета: оператор системы ПВО Ирана по ошибке принял авиалайнер за крылатую ракету, но из-за помех связи не доложил об этом командованию вовремя и самостоятельно принял решение выпустить по нему ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой» и попросил прощения у Украины за сбитый самолет.

Теги: СБУ, Иран, авиакатастрофа, расследование
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