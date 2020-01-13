СБУ заявила о расследовании катастрофы с Boeing в Иране по трем статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране по трем статьям УК Украины. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в украинской спецслужбе.

Речь идет о ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Как уточнили в СБУ, соответствующее поручение спецслужба получила от офиса генпрокурора Украины. В настоящее время сотрудники СБУ ведут сбор необходимой информации.

Ранее офис генпрокурора Украины переквалифицировал уголовное производство в связи с полученными данными в результате сотрудничества с международными партнерами.