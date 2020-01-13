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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана

Они считают, что к авиакатастрофе привели технические ошибки и недостатки в управлении системой ПВО. В частности, оператор должен был дождаться разрешения командования, прежде чем наносить удар
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.

Как ранее заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, оператор системы противовоздушной обороны (ПВО) определил самолет как крылатую ракету. По его словам, оператор должен был получить одобрение, перед тем как нанести удар, однако связь была прервана и у него было всего десять секунд на принятие решения.

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CNN со ссылкой на источники в американской разведке писал, что лайнер был сбит двумя ракетами класса «земля — воздух» SA-15. Как заявил Залога, ракеты имеют систему самонаведения, которая предназначена для использования в зонах военных действий и самостоятельно не может отличить авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя. Поэтому, заявил эксперт, система ПВО стран, использующих эти снаряды, должна быть способна отслеживать гражданские самолеты. В этих обстоятельствах операторы должны дождаться разрешения вышестоящих органов, чтобы наносить удары по объектам.

Согласно данным ресурса FlightRadar, борт передавал детали о полете гражданским системам слежения за рейсами, пишет агентство. По словам эксперта, ЗРК, из которого были выпущены ракеты, не мог установить, идет ли речь о гражданском или военном объекте. Несмотря на это, самолет отслеживали другие системы в Иране, и эту информацию должен был получить оператор системы ПВО.

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Как заявил Джастин Бронк, специалист по военным технологиям в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, даже если иранские военные не знали об этом рейсе, они должны были определить, что траектория и скорость полета Boeing и крылатых ракет не имеют ничего общего.

По словам Залоги, обычно высота полета американской крылатой ракеты не превышает 100 футов (около 30 м), в то время как украинский лайнер летел намного выше.

На борту украинского самолета были 176 человек — граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины, все они погибли. Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой» и попросил прощения у Украины за сбитый Boeing. Киев и Тегеран договорились вместе работать над расследованием катастрофы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Boeing, Иран, ПВО
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