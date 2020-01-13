«Кинопоиск» ответил на сообщения о блокировке серии «Южного парка»

«Кинопоиск» прокомментировал сообщения о блокировке серии «Южного парка». В пресс-службе портала РБК сообщили, что некоторые эпизоды мультсериала не доступны для просмотра на территории России.

TJournal со ссылкой на пользователей писал, что была заблокирована десятая серия 23-го сезона. По данным издания, ее сюжет посвящен наркотикам.

«Серии сериала опубликованы в том виде и в том количестве, в каком мы получили их от правообладателя», — отметили в пресс-службе «Кинопоиска». В портале рассказали, что 23-й сезон «Южного парка» доступен онлайн только на «Кинопоиск HD».

В пресс-службе Роскомнадзора РБК ответили, что ссылка, на которой размещена десятая серия 23-го сезона «Южного парка», в реестр запрещенных не вносилась.