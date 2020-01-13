В Сирии открыли пункты пропуска для жителей из зоны деэскалации в Идлибе

В Сирии открыли три пункта пропуска для выхода мирных жителей из подконтрольных боевикам районов идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что местных жителей будут оповещать с помощью СМС-сообщений, листовок и объявлений по радио и телевидению.

Согласно данным на сайте центра, один пункт пропуска, Абу-эд-Духур, расположен в провинции Идлиб, второй пункт, Эль-Хадер, — в провинции Алеппо, третий пункт, Хабит, — в провинции Хама. При этом все три пункта пропуска начали работать с 13:00 мск 13 января.

В данных пунктах мирным жителям смогут предоставить неотложную медицинскую помощь, воду, горячее питание, лекарства, предметы первой необходимости и транспорт для доставки в безопасные районы.