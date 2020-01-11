Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса заняло больше трех часов, в результате чего сторонам удалось найти компромиссные решения об условиях продления гумпомощи, действие которой истекало 10 января.

Резолюцию поддержали 11 стран, Россия, Китай, Великобритания и США воздержались. Никто из представителей стран не проголосовал против, что могло бы привести к прекращению гуманитарной поддержки Сирии.

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, российская сторона воздержалась по этому вопросу, так как не хотела блокировать помощь Идлибу. Он также выразил недоумение по поводу отказа других стран принимать участие в переговорах по российскому альтернативному варианту резолюции.

Ранее сообщалось, что в декабре страны Совета Безопасности ООН не смогли согласовать продление механизма трансграничной помощи. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта. Как заявлял Небензя, принимаемая из года в год резолюция устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014-го.