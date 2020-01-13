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Политика ,  
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Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2»

Украинский посол в Вене Александр Щерба раскритиковал реакцию МИД Австрии на санкции против трубопровода «Северный поток-2».

Он сравнил влияние «Северного потока-2» на украинские интересы с влиянием «удавки» на дыхание и отметил, что нельзя «ставить существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли». «Этой доброй воли нет», — заявил Щерба в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал американские санкции против трубопровода и назвал их неприемлемыми. Он также отметил, что «Северный поток-2» не затрагивает интересы Украины. До этого против них выступило и немецкое правительство, которое сочло ограничительные меры вмешательством в дела европейской энергетической политики.

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Политика

В конце декабря президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против «Северного потока-2». Незадолго до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб, объявила о приостановке работ на газопроводе и вывела свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Ранее два сенатора-республиканца отправили ей письмо, потребовав немедленно прекратить работы под угрозой краха.

Теги: «Северный поток-2», санкции, Украина
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