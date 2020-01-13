Макрон заявил о поддержке Францией и Россией сохранения ядерной сделки

Россия и Франция выступают за сохранение соглашения с Ираном по ядерной программе, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся накануне, 12 января. В тот же день за то, чтобы Иран вернулся к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года, выступили Великобритания, Германия и Франция.

Соглашение по ядерной программе с Ираном, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году. В 2018-м президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора и введении экономических санкций против Тегерана. Иран в свою очередь заявил, что отказывается выполнять ряд условий сделки.

В частности, 5 января, Тегеран сообщил, что не будет ограничивать никакими лимитами обогащение урана, но указал, что готов вернуться к условиям сделки, если США снимут санкции.