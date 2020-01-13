В США назвали условия снятия санкций с Ирана

Вашингтон не собирается снимать с Ирана санкции, пока Тегеран не начнет переговоры. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью Axios.

«Администрация Трампа недвусмысленно дала понять, что никогда не снимет санкции до начала переговоров», — сказал советник.

По словам О'Брайена, Тегерану необходимо сначала от чего-то отказаться, чтобы получить «привилегии вести переговоры с нами». Он добавил, что США эти переговоры не нужны.

При этом советник президента считает, что несмотря на заявления Тегерана, иранские власти вскоре сядут за стол переговоров. По мнению О'Брайена, к этому их склонят продолжающиеся протесты.

В ответ на это Трамп в своем Twitter написал, что его не интересует, будет Иран вести переговоры или нет.