В США заявили о готовности к переговорам с Ираном без начальных условий

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном. Об этом он заявил в интервью CBS News.

По его словам, Вашингтон готов обсудить «без каких-либо предварительных условий» путь, который поможет стать Ирану «более нормальным».

Он также пояснил, что США не сомневаются в решении ликвидировать командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, поскольку этот шаг смог обезопасить дипломатов и военнослужащих. В то же время Эспер признался, что не имеет конкретных доказательств того, что Сулеймани готовил атаки на американские посольства.

Командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани был убит американскими военными в районе международного аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани планировал нападения на посольства США в четырех странах.



8 января в ответ на убийство иранского генерала Тегеран совершил обстрел военной базы США в Ираке. В Вашингтоне сообщили, что американцев среди нескольких десятков погибших не было.

