Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Суп из бешеного петуха: уловки жителей Восточной Азии на переговорах Pro, 14:38 В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка Общество, 14:38 Путин оценил оснащение ядерной триады России новейшим оружием в 82% Политика, 14:34 Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 110 тыс. руб. Общество, 14:34 5 причин посетить архипелаг Лангкави Стиль, 14:30 В центре Москвы обнаружили тело женщины с пакетом на голове Общество, 14:24 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 14:19 Россияне чаще всего теряли багаж на внутренних рейсах или транзите в ЕС Общество, 14:16 Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 62 руб. Финансы, 14:16 Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно Экономика, 14:07 Кадыров заявил об ультиматуме тренерам при финансировании «Ахмата» Спорт, 14:04 В Новый год проезд на московском транспорте будет бесплатным Общество, 14:01 «Умный» и активный: каким должен быть офис будущего Pro, 14:01  Власти Москвы отказались от 72-этажного небоскреба в программе реновации Общество, 13:58
Экономика ,  
0 
Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

В Кремле пока нет позиции относительно идеи об отмене НДФЛ для граждан с низкой зарплатой, и этот вопрос нуждается в проработке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что вопрос об отмене налога на доход физических лиц (НДФЛ) для людей с низкими доходами неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, однако «в Кремле никакой позиции нет».

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Общество

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об отмене НДФЛ для малоимущих. «Может быть, такой критерий будет: те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц», — отметила она.

О том, что власти могут обсудить отмену НДФЛ для малоимущих, в апреле рассказали в российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре сообщил, что правительство прорабатывает идею отмены НДФЛ для россиян с низкими доходами, но эта тема очень чувствительна. Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что отмена этого налога для малоимущих семей принесет пользу экономике.

Теги: НДФЛ, Дмитрий Песков, налоги
Материалы по теме
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Общество
Медведев напомнил о «не богатых» в ответ на идею убрать НДФЛ малоимущим
Экономика
Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter