Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

В Кремле пока нет позиции относительно идеи об отмене НДФЛ для граждан с низкой зарплатой, и этот вопрос нуждается в проработке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что вопрос об отмене налога на доход физических лиц (НДФЛ) для людей с низкими доходами неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, однако «в Кремле никакой позиции нет».

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об отмене НДФЛ для малоимущих. «Может быть, такой критерий будет: те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц», — отметила она.