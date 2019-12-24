Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации поддержала идею, к которой с осторожностью отнеслось правительство, — сокращение налогов для лиц с низким заработком

Валентина Матвиенко (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я сторонник того, чтобы доход на налоги физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату. Какая отсечка должна быть, это надо советоваться, думать. Вчера мы приняли закон, который повысил МРОТ. Может быть, такой критерий будет: те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц. Это нужно обсуждать и считать, поскольку это будут большие выпадающие доходы», — заявила Матвиенко на пресс-конференции, посвященной завершению осенней сессии палаты.

Спикер напомнила, что после последнего повышения МРОТ в России достиг 12,13 тыс. руб.

Матвиенко также поддержала снижение налогов для малого и среднего бизнеса. «Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит», — заметила она.

Спикер отметила, что спрашивала министра экономического развития Максима Орешкина, как он относится к снижению НДФЛ для малоимущих. Тот заявлял, что меру оценивает как «очень позитивную для экономики».