МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции

Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге. Об этом сообщает Sky News. Накануне в Тегеране во время протестов посла задержали.

«Когда полиция сообщила мне, что был задержан человек, который утверждает, что он является послом Великобритании, я сказал, что это невозможно! Только после того, как я поговорил с послом по телефону, я с большим удивлением обнаружил, что это он. Через 15 минут он был свободен», — прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает IRNA.

В британском внешнеполитическом ведомстве назвали задержание Макэйра «грубым нарушением международного права» и призвали Тегеран предпринять шаги по снижению напряженности. Сам посол отверг обвинения иранских властей в его участии в акциях протеста в Тегеране. По словам Макэйра, он пошел к мемориалу, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», отметив, что среди них были граждане Великобритании.

11 января в столице Ирана началась акция протеста против властей. По данным агентства Fars, изначально акция носила поминальный характер по жертвам разбившегося украинского самолета, а затем превратилась в марш протеста, в ходе которого демонстранты начали выкрикивать лозунги.