Британский посол опроверг участие в акциях протеста в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр отверг обвинения иранских властей в его участии в акциях протеста в Тегеране. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я настаиваю на том, что не участвовал ни в каких демонстрациях», — отметил Макэйр.

По словам британского посла, он пошел к мемориалу, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», отметив, что среди них были граждане Великобритании.

Макэйр добавил, что спустя пять минут покинул место событий, когда кто-то из собравшихся начал скандировать.