Британского посла задержали в Иране по подозрению в организации протестов

В Тегеране во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роба Макэйра, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

«Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится на распутье», — сказал Рааб.

По информации телеканала Sky News, Макэйр якобы подстрекал протестующих и провел под стражей чуть более часа.

Задержание британского посла подтвердил источник иранского агентства Tasnim. По его данным, Макэйра задержали по подозрению в организации акций протеста и участии в них и позже посла вызовут в иранский МИД для допроса.

11 января в Тегеране сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти. Митинг начался после того, как иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский самолет, на борту которого находились 176 человек. По данным агентства Fars, сначала акция носила поминальный характер, а затем превратилась в марш протеста, в ходе которого демонстранты начали выкрикивать лозунги.