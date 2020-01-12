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Политика ,  
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Британского посла задержали в Иране по подозрению в организации протестов

В Тегеране во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роба Макэйра, заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

«Задержание нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований или объяснений является вопиющим нарушением международного права. Иранское правительство находится на распутье», — сказал Рааб.

По информации телеканала Sky News, Макэйр якобы подстрекал протестующих и провел под стражей чуть более часа.

Задержание британского посла подтвердил источник иранского агентства Tasnim. По его данным, Макэйра задержали по подозрению в организации акций протеста и участии в них и позже посла вызовут в иранский МИД для допроса.

11 января в Тегеране сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти. Митинг начался после того, как иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский самолет, на борту которого находились 176 человек. По данным агентства Fars, сначала акция носила поминальный характер, а затем превратилась в марш протеста, в ходе которого демонстранты начали выкрикивать лозунги.

Украинский лайнер разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Причиной крушения стала ошибка оператора системы противовоздушной обороны Ирана, который принял самолет за «враждебную цель» и выпустил по нему ракету. Все находившиеся на борту лайнера погибли. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

Незадолго до авиакатастрофы отношения между США и Ираном обострились. Вашингтон нанес ракетный удар вблизи багдадского аэропорта, целью которого стал иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран атаковал базы США в Ираке.

Теги: Иран, посол, акции протеста
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