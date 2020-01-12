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Политика ,  
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Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе акций протестов, проходящих в республике. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

США обвинили Иран в очередном нарушении Венской конвенции и призвали публично извиниться перед Великобританией, а также «уважать права всех дипломатов».

Ранее в Тегеране в ходе антиправительственных митингов задержали посла Великобритании в Иране Роба Макэйра. Глава британского МИДа назвал арест грубым нарушением международного права, отметив, что правительство республики стоит «на распутье».

Британского посла задержали в Иране по подозрению в организации протестов
Политика

Акции протеста в Иране проходят с 11 января, после того как власти республики признали вину в крушении украинского самолета. На улицы Тегерана для участия в акции в память о погибших в авиакатастрофе вышли сотни студентов, однако затем она переросла в массовые протесты: демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и разорвали плакат с изображением погибшего в результате авиаудара США иранского генерала Касема Сулеймани.

Украинский самолет потерпел крушение близ аэропорта Тегерана 8 января. Как сообщили иранские военные, оператор системы противовоздушной обороны Ирана ошибочно принял самолет за крылатую ракету и самостоятельно принял решение ударить по нему, не доложив об этом командованию из-за помех в связи. Все находившиеся на борту лайнера 176 человек, в том числе 80 граждан Ирана, погибли. Президент республики Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой». Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Тегерана провести «полное и открытое» расследование, вернуть тела погибших украинцев на родину, выплатить компенсации и наказать всех виновных в авиакатастрофе.

Незадолго до крушения самолета произошло обострение конфликта между США и Ираном. Вашингтон устранил Сулеймани, нанеся ракетный удар по району аэропорта в Багдаде, а Тегеран в ответ ударил по американским базам в Ираке.

Теги: Госдеп США, массовые протесты, Иран
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