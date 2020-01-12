Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе акций протестов, проходящих в республике. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

США обвинили Иран в очередном нарушении Венской конвенции и призвали публично извиниться перед Великобританией, а также «уважать права всех дипломатов».

Ранее в Тегеране в ходе антиправительственных митингов задержали посла Великобритании в Иране Роба Макэйра. Глава британского МИДа назвал арест грубым нарушением международного права, отметив, что правительство республики стоит «на распутье».

Акции протеста в Иране проходят с 11 января, после того как власти республики признали вину в крушении украинского самолета. На улицы Тегерана для участия в акции в память о погибших в авиакатастрофе вышли сотни студентов, однако затем она переросла в массовые протесты: демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и разорвали плакат с изображением погибшего в результате авиаудара США иранского генерала Касема Сулеймани.