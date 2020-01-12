В Петербурге задержали ударившего отчима ножом подростка

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, нанесшего ножевое ранение мужчине. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по городу.

По данным полиции, инцидент произошел в подъезде одного из домов по 12-й линии Васильевского острова. Согласно предварительной информации, подросток 2004 года рождения в состоянии алкогольного опьянения после ссоры со своим отчимом 1973 года рождения ударил его ножом в шею.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали подростка по подозрению в совершении преступления.

Следователи возбудили дело по ст. 105 УК (убийство).