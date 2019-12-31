В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В столичном главке уточнили, что инцидент произошел около 00:50 31 декабря в автобусе, который находился на ул. Фитаревской, 13 в поселке Коммунарка.

По данным полиции, всего в драке участвовали три человека. Один из неустановленных мужчин нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту. После этого двое участников скрылись.

Пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается. По данному делу сотрудники полиции проводят проверку и предпринимают меры для задержания преступников.

Telegram-канал «Опер слил» опубликовал видео инцидента, на котором видно, как мужчина средних лет дерется в салоне автобуса против нескольких человек. Он снял куртку и пиджак, после чего попытался пнуть обидчика. Однако в этот момент один из участников драки наносит ему несколько ударов ножом.