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Неизвестный напал с ножом на контролера в московском ТЦ

Неизвестный напал на контролера торгового зала магазина у входа в торговый центр, расположенный по адресу ул. Люблинская, 169, корп. 2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным справочно-информационного портала Moscowmap.ru, по этому адресу находится торговый центр «МариЭль».

Согласно сообщению полиции, 6 января в 15:17 неизвестный вступил в конфликт с контролером, затем напал на него с предметом, похожим на нож. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение груди справа, сквозное ранение верхней доли правого легкого, правосторонний гемоторакс».

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

31 декабря неизвестный нанес несколько ножевых ранений пассажиру автобуса в поселке Коммунарка в Москве. Пострадавшего госпитализировали.

Теги: новости РБК, нападение, ТЦ, ТРЦ
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