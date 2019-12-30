В Новосибирске неизвестный напал с ножом на полицейских

В Новосибирске неизвестный напал с ножом на полицейских

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в 21:35 по местному времени (17:35 мск) в полицию сообщили о подозрительных посторонних людях в подъезде жилого дома на Дачной улице. На прибывших туда вскоре полицейских напал с ножом неизвестный. Сотрудники полиции применили табельное оружие.

В пресс-службе уточнили, что сейчас мужчину и двух сотрудников полиции госпитализировали. В ведомстве устанавливают обстоятельства инцидента и мотивы нападения.

Ранее, 21 декабря, сотрудник полиции умер от огнестрельного ранения в Саратове. В полиции сообщали, что вечером полицейский остановил двух мужчин, один из которых открыл огонь. О мотивах нападения не сообщалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).